L' Eredita' Marcello non sa che Barca è un quartiere di Torino | ma il supercampione rivince il montepremi

Torinotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata de L'Eredità di giovedì 11 dicembre, Marcello Memoli si è trovato in difficoltà di fronte alla ghigliottina, quando ha scoperto che

La parola "Barca" associata a Torino, nella ghigliottina de l'Eredità di giovedì 11 dicembre, ha messo in difficoltà Marcello Memoli. Il super campione del game show di Rai 1, condotto da Marco Liorni, presente da ben 26 puntate consecutive, però, alla fine è riuscito a conquistare il montepremi. Torinotoday.it

