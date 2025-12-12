L' Eredita' Marcello non sa che Barca è un quartiere di Torino | ma il supercampione rivince il montepremi
Durante la puntata de L'Eredità di giovedì 11 dicembre, Marcello Memoli si è trovato in difficoltà di fronte alla ghigliottina, quando ha scoperto che
La parola "Barca" associata a Torino, nella ghigliottina de l'Eredità di giovedì 11 dicembre, ha messo in difficoltà Marcello Memoli. Il super campione del game show di Rai 1, condotto da Marco Liorni, presente da ben 26 puntate consecutive, però, alla fine è riuscito a conquistare il montepremi. Torinotoday.it
L'Eredità, nuova Ghigliottina sbagliata per Marcello, su X: 'Che canne vi fate?' - Nella puntata di mercoledì 26 novembre 2025 di L'Eredità, quiz televisivo preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il campione Marcello ha sbagliato ancora una volta la Ghigliottina, perdendo la ... it.blastingnews.com
L’Eredità 25 novembre 2025, Mattia va alla Ghigliottina: il montepremi è ricco ma ecco cosa accade - Ieri sera ad arrivare alla Ghigliottina è stato un altro ... msn.comIl Campione di Stasera dell' Eredità è Marcello che ha indovinato la Parola Chiave perché ha scritto - facebook.com Facebook
AGGIORNAMENTO COSA È SUCCESSO A KAZU che vuol dire andare a destra? ISCRIVITI per AGGIORNAMENTI