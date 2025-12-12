Leone XIV | A Natale evitiamo lo shopping dopante

Papa Leone XIV invita i fedeli a vivere il Natale con sobrietà e spirito di carità, evitando il consumismo e lo shopping eccessivo. Rispondendo a un lettore di Piazza San Pietro, il pontefice sottolinea l'importanza di cercare regali autentici e significativi, lontani da impulsi consumistici, per riscoprire il senso profondo di questa festività.

Rispondendo a un lettore della rivista Piazza San Pietro, che ha raccontato la sua esperienza da psicologo accanto a ragazzi e famiglie, papa Leone XIV ha esortato i fedeli a vivere il Natale (il suo primo da pontefice) come tempo di sobrietà e di carità, evitando lo « shopping dopante » che non vede i regali «veramente orientati alla ricerca del vero e del bello», ma «solo strumentali alle nostre voglie». Prevost ha inoltre suggerisce ai fedeli di aprire le case agli ultimi in occasione delle festività: «Invitiamo alla cena di Natale una famiglia povera o anche solo una persona sola».

