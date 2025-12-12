Leone Alato Sostenibilità e qualità nel futuro

L'articolo esplora il simbolismo del leone alato che unisce quattro territori italiani, rappresentando un legame tra natura, tradizione e innovazione. Attraverso le vigne di Piemonte, Veneto, Friuli e Toscana, si evidenzia come sostenibilità e qualità siano al centro del futuro di Camilla Garavaglia, integrando cultura e rispetto per l'ambiente.

di Camilla Garavaglia C’è un segno che unisce le vigne di quattro territori diversi: la presenza del leone alato, simbolo che attraversa colline piemontesi, terrazzamenti veneti, pendii friulani e coste toscane. Un’identità riconoscibile, che orienta il lavoro delle Tenute senza, però, intaccare il genius loci di ogni singolo territorio. Le Tenute del Leone Alato è un insieme di realtà enologiche unite da una visione comune: dare voce ai terroir attraverso vini autentici e coerenti. Delle Tenute fanno parte quattro aree produttive: il Piemonte (Bricco dei Guazzi), il Veneto (Costa Arènte, Tenuta Sant’Anna e V8), Friuli Venezia Giulia (Torre Rosazza) e Toscana (Duemani). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leone Alato. Sostenibilità e qualità nel futuro

