Leoncavallo il Tar non ha deciso sul ricorso della proprietà

Il Tar non ha ancora pronunciato una decisione sul ricorso della proprietà del Leoncavallo, lasciando in sospeso la questione dei lavori nel sotterraneo del locale. Secondo l'Ansa, il vincolo rimane e i lavori sono temporaneamente sospesi, mentre anche l'archivio non può essere spostato. La situazione resta quindi in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Mercoledì l’Ansa ha diffusa la notizia «Il sotterraneo del Leoncavallo rimane vincolato, lavori fermi per i Cabassi Respinto il ricorso della proprietà, anche l’archivio non si può spostare senza nulla . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Il sotterraneo del Leoncavallo rimane vincolato, lavori fermi per i Cabassi - Il Tar ha respinto il ricorso della società L'Orologio della famiglia Cabassi contro il ... msn.com Il Leoncavallo parteciperà al bando per via San Dionigi - Il Leoncavallo parteciperà al bando comunale per l'assegnazione dello stabile di via San Dionigi a Milano. rainews.it ???????????? ???????????????????????? ???????????? ?? ??????????: il 19 e il 21 dicembre il Teatro Politeama Greco ospita il dittico ???????????????????????? di Antonio Salieri e ?????????????????? di Ruggero Leoncavallo, nell’ambito della stagione lirica 2025 della Provincia di Lecce. - facebook.com facebook Dal nuovo numero de “L’Antifascista” – Ott/Nov 2025 In anteprima, leggi gratis “Leoncavallo: storia di una sconfitta ricca di vittorie e momenti esaltanti”, intervista a Marco Philopat Galliani. Un racconto autentico sulla trasformazione di una Milano che cambia. x.com © Cms.ilmanifesto.it - Leoncavallo, il Tar non ha deciso sul ricorso della proprietà