Leoncavallo il Tar non ha deciso sul ricorso della proprietà

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar non ha ancora pronunciato una decisione sul ricorso della proprietà del Leoncavallo, lasciando in sospeso la questione dei lavori nel sotterraneo del locale. Secondo l'Ansa, il vincolo rimane e i lavori sono temporaneamente sospesi, mentre anche l'archivio non può essere spostato. La situazione resta quindi in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

© Cms.ilmanifesto.it - Leoncavallo, il Tar non ha deciso sul ricorso della proprietà