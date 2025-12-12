Leonardo produce il Michelangelo Security Dome | un trend che tocca vette di ipocrisia inarrivabili

Leonardo presenta il Michelangelo Security Dome, un prodotto che testimonia come anche il settore della difesa si lasci influenzare dai trend culturali e di immagine. In un contesto di alta tecnologia e sicurezza, questa iniziativa solleva interrogativi sulla percezione pubblica e sulle priorità del settore.

C’è un ufficio marketing, da qualche parte nei palazzi della Difesa italiana guidata con mano ferma dal ministro Guido Crosetto, dove qualcuno ha deciso che perfino la guerra ha bisogno di un restyling culturale. Il mantra è: efficienza letale e “genio italiano”. In questa cornice i nomi non sono etichette neutre, ma connettori fra le cose e il loro senso. Per questo, mi colpisce leggere che un nuovo sistema missilistico integrato, una rete complessa di sensori e attuatori capaci di incenerire minacce ipersoniche, sia stato battezzato “Michelangelo Security Dome”. E a produrlo è Leonardo, il colosso nazionale degli armamenti. Ilfattoquotidiano.it

Leonardo ottiene il primo risultato per il Michelangelo Security Dome con test di difesa aerea - Completato il primo lancio di qualifica del sistema SAMP/T NG con il radar Leonardo KRONOS GMHP, confermando prestazioni record nella difesa aerea ... affaritaliani.it

Michelangelo Dome, primo test di difesa aerea in Italia con radar Leonardo - A meno di dieci giorni dal debutto del nuovo sistema integrato di difesa Michelangelo Security Dome, Leonardo mette alla prova le sue capacità ... startmag.it

Second excerpt from the live session in Milan “Spizza”. Director: Leonardo Del vecchio (@Ieodelvecchyo) Executive Producer: Simone Petrucci (@esse.petrucci) Dp: Mattia Saggiomo (@mattia.saggiomo) Camera Operators: Nicola Calabrese (@nicolacalabre - facebook.com Facebook