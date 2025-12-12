Leolandia feste e divertimento Ecco fate folletti canti e balli E i personaggi dei cartoni

Leolandia si trasforma in un magico regno natalizio fino all’8 gennaio, offrendo feste, spettacoli, fate, folletti e personaggi dei cartoni. Il parco giochi di Capriate invita visitatori di tutte le età a vivere un’esperienza incantata tra canti, balli e divertimento, aperto nei weekend, ponti e vacanze scolastiche, escluso il giorno di Natale.

Natale Incantato sino all’8 gennaio nel parco giochi Leolandia a Capriate nella bergamasca, aperto nei weekend, durante i ponti, le vacanze scolastiche e in tutti i giorni di festa, compreso il Ponte dell’Immacolata, ad eccezione del Santo Natale. In programma tanti appuntamenti dal vivo, come ’ Il Regno del Natale Incantato ’, nuovo show di benvenuto dei padroni di casa Leo e Mia, e la colorata parata del pomeriggio, animata da una banda di fate, folletti, principi e dame delle nevi, che termina con la spettacolare accensione di un gigantesco albero di Natale. E ancora, scenografiche nevicate, canti e balli sulle melodie classiche delle feste e la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, alle prese con i preparativi per la consegna dei regali; i bambini potranno anche consegnare a Santa Claus la propria letterina di Natale personalizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leolandia, feste e divertimento. Ecco fate, folletti, canti e balli. E i personaggi dei cartoni

Estate a Leolandia: nuove attrazioni e divertimento per tutta la famiglia!

? La pista di pattinaggio di Leolandia ti aspetta Indossa i pattini e sfreccia sul ghiaccio sotto lo sguardo protettivo del drago Argo. Che tu sia un pattinatore esperto o alla tua prima esperienza, il divertimento a Leolandia è garantito!? #leolandia #natale - facebook.com Vai su Facebook

Leolandia in festa per Carnevale. Tutti gli eventi del parco di divertimento per bambini - La festa in maschera di Leolandia si protrarrà nei weekend e nei giorni di Carnevale con apertura porte il 22 febbraio, compreso il rito ambrosiano e fino alla metà di marzo. Riporta tg24.sky.it