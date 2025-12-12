Il governo annuncia l'estensione del taglio Irpef a redditi fino a 60mila euro, con l'obiettivo di completare l'intervento entro la fine della legislatura. Questa misura mira a ridurre la pressione fiscale e stimolare la crescita economica, in un percorso di riforme fiscali che si sta sviluppando gradualmente, con l'intento di uscire dalla procedura di infrazione nel 2026.

Roma, 12 dicembre 2025 – Sul taglio delle tasse il governo sta "procedendo gradualmente e spero che nel 2026, uscendo dalla procedura di infrazione, questo rappresenterà uno stimolo pure per riuscire a fare ulteriori interventi". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ad Atreju, la convention dei giovani di Fratelli d’Italia. Sulla possibilità di portare la riduzione dell'Irpef a 60mila euro (la riduzione prevista dalla manovra finanziaria per il 2026 arriva fino a 50mila euro ), Leo ha risposto: " Vogliamo sicuramente arrivarci. Partendo dal dato dello spread che diminuito a 70 punti, dal fatto che pagheremo meno interessi e dovranno essere messi a servizio degli investimenti, si stanno ottenendo tutte le condizioni affinché si possa fare". Quotidiano.net

Leo: “Il taglio Irpef sarà esteso a redditi fino a 60mila euro: obiettivo di fine legislatura” - Il viceministro dell’Economia dal palco di Atreju prevede di allargare la platea che beneficia di un’aliquota ridotta al al 33%: “Chi guadagna 60mila euro non è un ricco nababbo” ... quotidiano.net

Irpef, taglio fino a 60mila euro. Leo: «Con lo spread sotto i 70 punti ci sono le condizioni per averlo nel 2026» - Sul taglio delle tasse «stiamo procedendo gradualmente e spero che nel 2026, uscendo dalla procedura di infrazione, questo rappresenterà uno stimolo pure per riuscire a fare ... msn.com

Stipendi, aumenti da gennaio 2026: dal taglio Irpef ai Ccnl, come cambiano le buste paga https://anief.org/flash-news/56944-anief-su-tg24-sky-it-stipendi,-aumenti-da-gennaio-2026-dal-taglio-irpef-ai-ccnl,-come-cambiano-le-buste-paga - facebook.com facebook