Lenny Kravitz sfida James Bond | sarà il villain nel nuovo gioco
Lenny Kravitz si prepara a sorprendere i fan come villain nel nuovo gioco di James Bond, annunciato da IO Interactive. L'anteprima, presentata ai The Game Awards, svela dettagli sull'attesissimo 007 First Light, promettendo un'esperienza coinvolgente e ricca di sorprese per gli appassionati dell'agente segreto.
(Adnkronos) – IO Interactive ha approfittato del palcoscenico dei The Game Awards per mostrare un nuovo sguardo su 007 First Light, l'attesa iterazione videoludica dedicata alla spia britannica. Il trailer ha svelato un dettaglio di rilievo per il cast della produzione: l'antagonista principale sarà interpretato da Lenny Kravitz. Il musicista, vincitore di Grammy, presta il
