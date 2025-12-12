Lenny Kravitz sarà il villain di James Bond nel videogioco 007 | First Light

Lenny Kravitz interpreterà il ruolo del villain nel nuovo videogioco 007: First Light, il prossimo capitolo della saga di James Bond. Il rocker debutterà come antagonista, contribuendo a portare sullo schermo virtuale l’universo dell'agente segreto creato da Ian Fleming.

Il rocker debutterà come cattivo nel prossimo capitolo della saga videoludica dell'agente 007, che riporterà sullo schermo l'iconico personaggio di Ian Fleming. Lenny Kravitz entra ufficialmente nella sua era da villain di James Bond. Un annuncio sorprendente che ha mandato in visibilio i fan del rocker, che interpreterà Bawma, uno dei diversi antagonisti presenti in 007: First Light. Si tratta del nuovo videogioco che vede la star di Dexter: Original Sin Patrick Gibson nei panni di una versione più giovane del famoso personaggio interpretato sullo schermo da star come Sean Connery e Roger Moore. Movieplayer.it

