lenglet ritorna nella squadra di simeone

Clément Lenglet torna a far parte della rosa dell'Atletico Madrid sotto la guida di Simeone. La squadra si prepara per la sfida contro il Valencia, in programma sabato allo Stadio Metropolitan. Questa nuova fase segna un importante aggiornamento per il club, con i biancocelesti pronti a affrontare la partita con rinnovato entusiasmo.

2025-12-12 23:18:00 Calcio spagnolo: Atletico Madrid si è concentrato questo venerdì in un hotel della capitale della Spagna, in vista della partita che affronteranno sabato contro il Valencia, a partire dalle 14, allo Stadio Metropolitan. Diego Pablo Simeone recupera Clement Lenglet per questo impegno dopo che il difensore centrale francese non ha potuto recarsi ad Eindhoven a causa di una contrattura. Chi esclusi dalla lista ci sono Marcos Llorente, José María Giménez e Álex Baena che continua a riprendersi dai rispettivi infortuni muscolari. Llorente si è infortunato contro il Getafe al 14? dell’inizio della partita e questa sarà la sesta partita che salterà. Justcalcio.com

Simeone orgoglioso della squadra: "Abbiamo reagito bene in una situazione difficile" - 1 sul campo del Celta Vigo, Diego Pablo Simeone si è presentato in conferenza stampa visibilmente irritato per la direzione arbitrale, ma soddisfatto per la reazione dei suoi ... tuttomercatoweb.com

Atletico, addio al titolo? Un errore di Lenglet costa la vittoria a Simeone: 1-1 con l'Espanyol - I colchoneros di Simeone avevano il match in pugno con la rete firmata da Azpilicueta al 38', ma un errore di Lenglet per ... tuttomercatoweb.com