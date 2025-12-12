LEGO Batman | L’Eredità del Cavaliere Oscuro il nuovo trailer in italiano conferma il ritorno di una voce storica

Warner Bros. Games ha rilasciato il nuovo trailer in italiano di LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, generando entusiasmo tra i fan italiani. Il video conferma il ritorno di una voce storica e anticipa le avventure del celebre eroe in questa attesa avventura LEGO.

Warner Bros. Games ha pubblicato il trailer italiano di LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, suscitando grande entusiasmo tra i fan italiani. La novità più importante è il ritorno di Marco Balzarotti, storico doppiatore di Batman, che mancava in alcune produzioni recenti come Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League. Grazie a lui, i giocatori potranno nuovamente immergersi in un’esperienza familiare, sentendo la voce che li ha accompagnati per decenni nell’universo dell’Uomo Pipistrello. Il trailer mostra che il gioco sarà completamente localizzato in italiano, non solo con sottotitoli ma con il doppiaggio integrale dei personaggi principali. Game-experience.it

