Legittimo proprietario di casa popolare crea appartamento abusivo all'interno | denunciato

A Scampia, Napoli, un legittimo proprietario di un alloggio di edilizia popolare ha realizzato un appartamento abusivo al suo interno. L'operazione ha portato alla denuncia sia del proprietario che della donna presente nell'immobile. L'intervento evidenzia il problema delle occupazioni irregolari e delle manipolazioni degli alloggi pubblici nella zona.

Un appartamento abusivo a Scampia, ricavato in un alloggio del comune di Napoli: denunciato il legittimo assegnatario e la donna all'interno. Fanpage.it

Il monopattino è stato trovato nell'abitazione del ladro e restituito al legittimo proprietario - facebook.com Facebook

Legittimo proprietario di casa popolare crea appartamento abusivo all’interno: denunciato - Un appartamento abusivo a Scampia, ricavato in un alloggio del comune di Napoli: denunciato il legittimo assegnatario e la donna all'interno ... Scrive fanpage.it

Melito, muore la madre e lei va qualche mese dai parenti: le occupano casa popolare assegnata - Accade a Melito dove la legittima assegnataria di una casa popolare, dopo aver trascorso qualche mese dai parenti, in seguito alla morte della madre, scopre che la sua casa è stata occupata ... Segnala ilmattino.it

Gli EREDI non possono più contestare le DONAZIONI | Avv. Angelo Greco

Video Gli EREDI non possono più contestare le DONAZIONI | Avv. Angelo Greco Video Gli EREDI non possono più contestare le DONAZIONI | Avv. Angelo Greco