Leggere Primo Levi a Gaza | In ‘Se questo è un uomo’ ritroviamo lo scarso valore della vita che si vede in Palestina

In un contesto di conflitto e sofferenza, molti palestinesi trovano rifugio nel ricordo e nelle parole di Primo Levi. La lettura di

Gli arabi leggono Primo Levi per capire la tragedia della Striscia di Gaza. “I palestinesi spogliati dell’ Idf, messi in fila per le strade di Gaza, ricordano quegli ebrei lasciati nudi davanti alle SS ”. Per questo, ricorda Luay Abdul Ilah sulle pagine del quotidiano saudita as Sharq al Awsat, diventa importante leggere Se questo è un uomo, alla luce degli eventi nella Striscia. La riscoperta delle opere dello scrittore italiano, di origine ebraica, non è però qualcosa di nuovo: “Avevo questo libro da dieci anni”, scrive, ma “non ho mai trovato una sufficiente attrazione che mi spingesse a leggerlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it