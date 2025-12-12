Legato alla catena in un luogo sporco | soccorso un cane denunciato il proprietario

Un cane trovato legato in un ambiente sporco e degradato ha portato al soccorso dell'animale e alla denuncia del proprietario, un uomo di Lecce. L’intervento delle autorità ha evidenziato le condizioni di incuria in cui versava l’animale, sollevando preoccupazioni sul benessere degli animali e sulle responsabilità dei proprietari.

LECCE - Un cane detenuto in luoghi sporchi e fatiscenti: denunciato il proprietario, un uomo del capoluogo salentino. Proseguono le attività delle guardie zoofile del Nucleo di polizia giudiziaria Agriambiente Lecce. Queste ultime, assieme al personale veterinario della Asl, hanno infatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

