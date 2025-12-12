Legame emotivissimo extraconiugale | i pericoli oltre il piacere

Un legame emotivo extraconiugale non consumato può sembrare innocuo, ma nasconde rischi emotivi profondi. Gli psicologi avvertono che questa connessione può trasformarsi in una trappola tossica, impedendo di chiudere definitivamente un capitolo e influenzando negativamente il benessere psicologico.

Gli psicologi lo chiamano "legame emotivo extraconiugale non consumato" e dicono che ti può rovinare la vita perché ti tiene agganciato a una persona in una specie di limbo, tossico, eterno. Siamo abituati, ormai, finiti nella mani degli specialisti che catalogano tutto e tutti, a trovare un senso e una definizione a ogni piè sospinto. E cosa direbbero gli stessi esperti del mio caso? Mi chiamo Richard N., anni 44, manager romano. La definizione della mia situazione potrebbe essere: «Legame emotivissimo extraconiugale, consumatissimo». Per farla breve. Ho una relazione a luci rosse con un'impiegata della mia azienda, più giovane di me di una decina di anni.