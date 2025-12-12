Lega Gemma Peri a capo della sezione valdarnese

Il Congresso della Sezione Valdarno Aretino della Lega si è concluso con l'elezione di Gemma Peri a capo della sezione. Un momento di condivisione e rinnovamento per gli iscritti, che hanno rafforzato il loro impegno politico, sottolineando valori di servizio, responsabilità e dedizione alla missione civile.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Si è concluso il Congresso della Sezione Valdarno Aretino della Lega. Non è stato solo un passaggio formale, ma un’occasione corale in cui gli iscritti si sono ritrovati per rinnovare il senso profondo del loro impegno: una politica intesa come servizio, responsabilità condivisa e missione civile. A presiedere i lavori congressuali sono stati Federico Bussolin, Segretario Provinciale di Firenze, e Gianfranco Vecchi, Segretario Provinciale di Arezzo. Gemma Peri è stata eletta per acclamazione nuovo Segretario della Sezione. Un incarico dal forte valore simbolico per la giovane dirigente, già commissario, Vice Coordinatrice e poi Coordinatrice provinciale del movimento giovanile toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lega. Gemma Peri a capo della sezione valdarnese

