L' editore greco Theo Kyriakou | Manterremo la linea editoriale di Repubblica

L'editore greco Theo Kyriakou ha dichiarato che manterrà la linea editoriale di Repubblica nel caso di acquisizione, confermando il suo impegno a preservare l'identità e i valori del quotidiano. La sua nota ufficiale rappresenta una chiara presa di posizione in vista di possibili sviluppi nell'operazione di acquisto.

Il senso è questo. Thedore Kyriakou dice: "Manteniamo la linea editoriale di Repubblica". In una nota l'editore greco che vuole acquistare Repubblica esce allo scoperto. Parla del suo gruppo Antenna Group ma dice soprattutto che è pronto a rispettare l'identità del quotidiano di Eugenio Scalfari. Questa la nota: "Le linee guida dell’investimento – riferiscono ancora – si muovono nella tradizione del gruppo, che ha sempre dimostrato rispetto dell’indipendenza giornalistica e del pluralismo, il mantenimento della linea editoriale delle testate, il sostegno alla qualità editoriale, l’apertura ai mercati globali oltre a un impegno di lungo periodo nello sviluppo sostenibile delle realtà in cui il gruppo opera". Ilfoglio.it

Imperi, politica, trumpismo. Chi è Kyriakou, l'editore in prima fila per Gedi - Dietro di lui c’è una famiglia che è tra le più note e importanti della Grecia: Minosse (Minos), padre di Theodore, armatore e non solo, ha presieduto anche le olimpiadi del 2004. ilfoglio.it

La vendita di Repubblica a un armatore greco chiude un’epoca: non solo la fine di un giornale, ma la conferma amara di aver avuto ragione sul mito dell’editore puro e sul tramonto del contropotere - @ferrarailgrasso x.com

