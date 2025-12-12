Leclerc svela cosa ha imparato da Hamilton nell'anno insieme in Ferrari | Mi concentravo su altro

Nel primo anno condiviso in Ferrari, Charles Leclerc riflette sulle lezioni apprese da Lewis Hamilton. L'esperienza con il sette volte campione del mondo ha portato a un cambio di approccio, privilegiando l'analisi dei dati rispetto all'istinto. Un confronto che ha influenzato la crescita del giovane pilota e il suo modo di affrontare le sfide in Formula 1.

Leclerc svela cosa ha imparato da Hamilton nell’anno insieme in Ferrari: “Mi concentravo su altro”

