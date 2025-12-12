Lecce si rifugia nel presepe fingendosi una statua ma è un latitante

A Galatone, nel cuore della provincia di Lecce, un episodio insolito ha attirato l'attenzione dei cittadini: un uomo si è rifugiato nel presepe locale, fingendosi una statua, suscitando sospetti e preoccupazioni. La scena ha generato sorpresa tra i passanti, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per chiarire la situazione e verificare le intenzioni dell'individuo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un movimento sospetto attira l’attenzione dei cittadini. Momenti di sorpresa e preoccupazione nel centro di Galatone, in provincia di Lecce, quando alcuni passanti hanno notato un insolito movimento all’interno del presepe cittadino. “ C’è una statua che si muove ”, hanato i primi testimoni, convinti di trovarsi davanti a qualcosa di anomalo. L’intervento del sindaco e delle forze dell’ordine ha permesso di chiarire rapidamente la situazione: tra le statue a grandezza naturale dei pastori e della Sacra Famiglia si trovava un uomo di 38 anni, immortalato dai cellulari dei presenti mentre cercava di confondersi con le figure del presepe. Dayitalianews.com Si rifugia nel presepe fingendosi statua, ma è un latitante: arrestato - Protagonista della vicenda un 38enne del Ghana, su cui pendeva un provvedimento di esecuzione di carcerazione, per una condanna a 9 mesi e 15 gio ... msn.com Si rifugia nel presepe tra le statue grandezza naturale, latitante arrestato in Salento - Leggi su Sky TG24 l'articolo Si rifugia nel presepe tra le statue grandezza naturale, latitante arrestato in Salento ... tg24.sky.it Si rifugia nel presepe fingendosi una statua, ma in realtà è un latitante. Protagonista della vicenda un 38enne cittadino del Ghana, su cui pendeva un provvedimento di esecuzione di carcerazione, per una condanna a 9 mesi e 15 giorni, emesso dalla Procura - facebook.com Facebook © Dayitalianews.com - Lecce, si rifugia nel presepe fingendosi una statua, ma è un latitante