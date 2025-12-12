Lecce Pisa 1-0 decide Stulic | successo giallorosso al Via del Mare
Il match tra Lecce e Pisa, inaugurando la 15ª giornata di Serie A, si conclude con una vittoria per i padroni di casa. La sfida si decide nella ripresa grazie a una rete di Stulic, consegnando ai giallorossi tre punti fondamentali al Via del Mare. Una prova di carattere per il Lecce, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.
Inter News 24 Lecce Pisa apre la 15ª giornata di Serie A con una vittoria pesante per i salentini: decide una rete di Stulic nella ripresa. Si chiude con il risultato di 1-0 l’anticipo della 15ª giornata di Serie A tra Lecce e Pisa, disputato allo stadio Via del Mare. A sorridere sono i padroni di casa, che trovano tre punti preziosi grazie al gol di Nikola Stulic, attaccante serbo classe 2001, bravo a sfruttare al meglio una delle poche vere occasioni del match al 72’. Una vittoria sofferta ma meritata, che permette ai salentini di compiere un passo importante in chiave classifica. La gara si sviluppa su ritmi non altissimi nel primo tempo, con entrambe le squadre attente soprattutto a non concedere spazi. Internews24.com
