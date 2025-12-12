Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 12 dicembre

Ecco le previsioni astrologiche di Branko per venerdì 12 dicembre 2025. Scopri cosa riservano le stelle ai vari segni dello Zodiaco, con consigli e indicazioni per affrontare al meglio la giornata. Un'occhiata all'oroscopo può aiutarti a pianificare le tue attività e a vivere con maggiore consapevolezza le sfide e le opportunità che ti attendono.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 12 dicembre 2025 Ariete Luna ancora in Vergine per la mattinata vi suggerisce di sbrigare in fretta il lavoro e gli impegni domestici, sarete così liberi di rilassarvi nel fine settimana. Mercurio, Venere e Marte sono una forte spinta per gli imprenditori e i commercianti che cercano nuovi spazi all'estero o comunque differenti dai partner abituali. Favoriti gli sportivi del segno, ottimi i risultati in trasferta. In amore siate un po' filosofi.

