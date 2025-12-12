Le sfide dell’Italia Foti | Rinnovamento e riforme strutturali

L’articolo esplora le principali sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni, evidenziando l’importanza di rinnovamento e riforme strutturali. Durante un seminario nella Camera dei deputati, si è discusso di come le comunità e i territori possano contribuire allo sviluppo nazionale e all’Europa, sottolineando la necessità di un impegno condiviso per il futuro del Paese.

Nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera il seminario dedicato a L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori si è trasformato in un confronto serrato sulle sfide che attendono il Paese nei prossimi anni. Tono asciutto, visione politica marcata: il ministro per gli Affari Europei e il Pnrr, Tommaso Foti (foto), ha aperto i lavori ricordando come negli ultimi tre anni sia stato avviato "un percorso di profondo rinnovamento", fondato su capacità amministrative più solide e su riforme strutturali destinate a durare. L’obiettivo, ha spiegato, è superare "un approccio meramente compensativo" e costruire politiche capaci di valorizzare i territori, soprattutto quelli rimasti indietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

