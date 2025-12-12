le regine del belgio dal 1900 a oggi

L'articolo esplora la storia delle regine del Belgio dal 1900 a oggi, evidenziando il ruolo femminile nella monarchia. Finora, il paese non ha mai avuto una regina regnante, ma con la futura successione della Principessa Elisabeth, potrebbe cambiare questa tradizione. Un viaggio attraverso le figure femminili che hanno segnato la storia monarchica belga.

Fino a oggi il Belgio non ha avuto una regina regnante ma la prossima – la Principessa Elisabeth – dovrebbe esserlo. Il Belgio è una monarchia relativamente giovane, nata nel 1830, ma sin dalle sue origini, le regine, pur avendo un ruolo da consorti, hanno lasciato un’impronta profonda nella storia del Paese. Le prime regine dell’Ottocento, Luisa d’Orléans e Marie Henriette d’Asburgo-Lorena, posero le basi per una corte ancora nuova e in divenire. La prima, dopo alcuni anni di assestamento non semplici a corte portò stabilità alla neonata monarchia e venne presa in simpatia dai sudditi che la soprannominarono l’”amata”. Dilei.it

nel 2014 a Bruxelles muore la Regina Fabiola del Belgio, nata Doña Fabiola de Mora y Aragón (una nobildonna spagnola). È stata Regina dei Belgi dal suo matrimonio con Re Baldovino nel 1960 fino alla morte del marito nel 1993.