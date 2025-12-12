Le previsioni meteo di oggi 12 dicembre ad Avellino

Le previsioni meteo per oggi, 12 dicembre, ad Avellino indicano una giornata caratterizzata da tempo variabile. La giornata vedrà maggiori schiarite nel pomeriggio, senza la presenza di precipitazioni nelle prossime ore. Ecco le informazioni dettagliate sulle condizioni atmosferiche previste per questa giornata.

