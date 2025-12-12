Le previsioni meteo di oggi 12 dicembre ad Avellino
Le previsioni meteo per oggi, 12 dicembre, ad Avellino indicano una giornata caratterizzata da tempo variabile. La giornata vedrà maggiori schiarite nel pomeriggio, senza la presenza di precipitazioni nelle prossime ore. Ecco le informazioni dettagliate sulle condizioni atmosferiche previste per questa giornata.
A Avellino oggi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2992m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
