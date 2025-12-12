Le offese di Burioni agli studenti che non hanno passato i test a Medicina e l'ode al successo a ogni costo

L'articolo analizza le dichiarazioni del virologo Roberto Burioni, che ha offeso gli studenti bocciati a Medicina e ha celebrato un successo basato sulla competizione estrema. Queste affermazioni rappresentano un esempio di mentalità tossica, caratterizzata da un'ossessione per il risultato e la prestazione, che le nuove generazioni criticano come dannosa eccesso di competitività.

Le dichiarazioni del virologo Roberto Burioni, che avrebbe “superato gli esami di ammissione a medicina al quarto anno di liceo” se non addirittura, per alcune domande, “in seconda media”, sono la perfetta esemplificazione di una mentalità tossica, votata al iper-performativismo e alla competività portata all’eccesso, che da ormai diverso tempo le nuove generazioni denunciano e che ha ampiamente dannosa. Fanpage.it Roberto Burioni analizza il rapporto Agenas evidenziando le contraddizioni della sanità italiana, che mostra dati eccellenti per patologie gravi come l’infarto, con oltre il sessanta percento dei pazienti trattati con angioplastica entro novanta minuti e una mortalit - facebook.com Facebook

Sgarbi con la mascherina solo sul naso, portato via di peso (di nuovo) dai commessi: «Ritornerò»

