le nike air max 95 di undefeated sono uno degli ultimi grandi lanci del 2025

Le Nike Air Max 95 di UNDEFEATED rappresentano uno dei più attesi lanci del 2025, unendo stile e innovazione. Queste sneakers si distinguono per design distintivo e dettagli esclusivi, confermando il loro status di must-have nel mondo delle calzature sportive e streetwear. Un'anticipazione imperdibile per gli appassionati di sneaker e moda urbana.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono collaborazioni che cercano di attirare l’attenzione e altre che semplicemente ci riescono non appena compaiono. Le Nike Air Max 95 di UNDEFEATED appartengono a questa seconda categoria. Sono l’incontro tra una silhouette storica e un marchio che ha trasformato la collabo in una disciplina artistica. Le Nike Air Max 95 compiono trent’anni con l’aplomb di chi è nato per dominare: voluminose, tecniche, riconoscibili al primo sguardo. Gqitalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Nike Air Max 95 Linen è il seguito non ufficiale di un successo del 2001 - La Nike Air Max 95 Linen è appena stata svelata e, se stai provando un po’ di déjà vu, probabilmente è perché stai pensando alla Nike Air Force 1 Linen, la sneaker mitica uscita nel 2001 ... gqitalia.it

Le Nike Air Max 95 Camo portano il mimetico a un livello superiore - Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. gqitalia.it