Le nebbie delle procure siciliane altro che trattativa Stato-mafia

12 dic 2025

L'articolo esplora le incertezze e le difficoltà delle indagini condotte dalle procure siciliane, mettendo in discussione le narrative ufficiali sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Attraverso un'analisi approfondita, si evidenziano le complessità e le ombre che ancora avvolgono alcuni aspetti di questa delicata vicenda giudiziaria.

