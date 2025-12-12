Le mura del nostro sistema sono completamente marce

Le recenti analisi evidenziano come le vulnerabilità del sistema di sicurezza globale siano profonde e multiple. Partendo dalla Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, si passa a un approfondimento su una versione estesa, analizzata dalla rivista Defense One, che evidenzia i punti deboli dell’Unione Europea, con particolare attenzione all’Italia.

Dunque, andiamo con ordine. C'è la Strategia di sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump. Poi c'è la versione estesa, su cui ha messo gli occhi la rivista Defense One, che individua gli anelli deboli dell'Unione europea, tra i quali l'italia. Infine c'è un terzo documento, su cui ho messo gli occhi solo io, che ha fornito le necessarie basi tecnico-peritali ai primi due. Già che la politica estera è ormai competenza dei palazzinari, il documento non lo ha scritto un analista di relazioni internazionali ma un ingegnere strutturista russo consigliato dai fidati compagni d'affari di Mosca, incaricato di verificare la tenuta delle mura del sistema italiano.

