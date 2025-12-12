Le mie cure per il cancro Re Carlo l’annuncio sulle condizioni di salute scuote il mondo

Re Carlo III rompe il silenzio sulla sua condizione di salute, condividendo pubblicamente le sue cure per il cancro. Un gesto che scuote il mondo e segna un cambiamento nel tradizionale riserbo della famiglia reale britannica, aprendo uno spiraglio di trasparenza su temi spesso mantenuti riservati.

Re Carlo III torna a parlare apertamente del suo cancro e rompe ancora una volta il tradizionale riserbo della famiglia reale britannica sui problemi di salute. In un messaggio registrato per Channel 4 e trasmesso durante la serata speciale di “Stand Up To Cancer”, il sovrano 77enne ha annunciato che preso arriverà una nuova fase nelle cure contro il cancro. Nel video, realizzato a Clarence House due settimane fa, Re Carlo III definisce questo passaggio una “pietra miliare” nella battaglia contro la malattia e una “benedizione personale”. Il monarca spiega che la “buona notizia” è arrivata “grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici”, sottolineando quanto la collaborazione con il proprio team sanitario sia stata decisiva per entrare in una fase di trattamento più leggero e precauzionale. Caffeinamagazine.it

