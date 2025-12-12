Le mani dei clan sulle scommesse online | maxi-sequestro da 40 milioni tra Italia e Romania

Un'operazione congiunta tra Italia e Romania ha portato al sequestro di circa 40 milioni di euro in beni, nell'ambito di un'indagine sulle attività illecite dei clan nel settore delle scommesse online. La Guardia di Finanza di Catania, con il supporto internazionale, ha smantellato una rete criminale coinvolta in traffici illeciti e manipolazioni nel mercato delle scommesse digitali.

Operazione della Guardia di Finanza tra Italia e Romania. La Guardia di Finanza di Catania, con il supporto del comando provinciale di Gorizia e la collaborazione dell'autorità giudiziaria romena tramite Eurojust, ha eseguito un ingente sequestro di beni per circa 40 milioni di euro. Il provvedimento riguarda Fabio Lanzafame, 53 anni, ex collaboratore di giustizia considerato vicino sia alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano sia al clan Cappello-Bonaccorsi. Patrimoni confiscati tra Italia e Romania. Il sequestro ha coinvolto attività economiche, immobili, denaro contante, conti correnti e beni mobili riconducibili all'indagato e a diversi prestanome.

