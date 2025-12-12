Le imprese più competitive d’Italia 3 sono in Emilia-Romagna

Bologna, 12 dicembre 2025 –  Le imprese più solide e affidabili del paese si sono date appuntamento a Milano per la sesta edizione nazionale de " L'Italia che compete ". Nel corso del 67esimo evento  ‘Industria Felix magazine’  sono state premiate 124 realtà, selezionate non in base a opinioni ma attraverso un rigoroso algoritmo di bilancio che ha analizzato competitività e affidabilità finanziaria.  Il premio si sviluppa attraverso una maxinchiesta su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e si articola per tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa. Ilrestodelcarlino.it

