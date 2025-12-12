Le imprese più competitive d’Italia 3 sono in Emilia-Romagna

Le imprese più competitive e affidabili d’Italia si sono riunite a Milano per la sesta edizione di

Bologna, 12 dicembre 2025 – Le imprese più solide e affidabili del paese si sono date appuntamento a Milano per la sesta edizione nazionale de " L'Italia che compete ". Nel corso del 67esimo evento ‘Industria Felix magazine’ sono state premiate 124 realtà, selezionate non in base a opinioni ma attraverso un rigoroso algoritmo di bilancio che ha analizzato competitività e affidabilità finanziaria. Il premio si sviluppa attraverso una maxinchiesta su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e si articola per tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa. Ilrestodelcarlino.it

Industria Felix: #Puglia, le 17 imprese più competitive d’Italia x.com

Ambiente Servizi è stata premiata all’edizione 2025 del Premio Industria Felix, entrando ufficialmente tra le imprese più competitive del Paese. La cerimonia si è svolta a Milano, a Palazzo Mezzanotte, in occasione del 67° evento “L’Italia che compete”. Qu - facebook.com facebook