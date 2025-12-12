Le Iene Inside | anticipazioni e servizi di oggi 12 dicembre 2025

Stasera, alle ore 21:20 su Italia 1, torna Le Iene Inside, il consueto appuntamento con inchieste, interviste e approfondimenti curati dalla redazione del celebre programma Mediaset. In onda il 12 dicembre 2025, la puntata offre un'ampia gamma di servizi e anticipazioni dedicate agli eventi e temi di attualità più rilevanti.

Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 12 dicembre. Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 12 dicembre. Anticipazioni. Un viaggio in tre puntate (stasera la terza) in cui verrà raccontato tutto quello che non funziona nel nostro sistema sanitario, ma anche le ultime scoperte scientifiche, le terapie d'avanguardia e le prospettive per imparare a prenderci cura di noi con sempre maggiore consapevolezza.

