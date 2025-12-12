Le foto in bianco e nero come immersione nei propri sogni

Durante una passeggiata nel bosco di Vallombrosa, vicino a Firenze, il fotografo Duccio Ricciardelli si imbatte in una frase scolpita nel legno dalla Guardia Forestale. Questa scoperta ispira un viaggio tra immagini in bianco e nero, che diventano un’immersione nei sogni e nelle emozioni più profonde, catturando l’essenza del paesaggio e dell’anima.

Durante una passeggiata nel bosco di Vallombrosa, vicino Firenze, il fotografo Duccio Ricciardelli si imbatte in una frase della Guardia Forestale scolpita nel legno al bordo di un sentiero. Quelle poche parole invitano il “pellegrino – viandante“ che passa di lì, ad immergersi nella sacralità e nel mondo magico della foresta, meditando, lasciandosi cullare dalle sensazioni uditive e fisiche dell’ambiente. Grazie a quella frase Ricciardelli si immergerà poi in una ricerca sull’immagine e il bianco e nero, che lo porterà alla creazione di questa serie di grandi dimensioni, create appositamente per lo spazio di via Dei Macci 27r a Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

