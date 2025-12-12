Le forbici di Meloni sulla Manovra | tagli all’Assegno di inclusione alla Rai e alle emittenti locali

L’emendamento alla Manovra proposta dal governo mira a ridimensionare l’Assegno di inclusione, coinvolgendo anche tagli alla Rai e alle emittenti locali. La decisione evidenzia una tendenza del governo e della maggioranza a privilegiare interventi di contenimento delle spese, spesso a discapito delle fasce più vulnerabili e dei servizi pubblici locali.

Quando c'è da tagliare, governo e maggioranza non hanno dubbi. A rimetterci sono sempre gli ultimi. L'ultimo esempio è l'emendamento alla Manovra che punta a introdurre una stretta all'Assegno di inclusione. La novità arrivata ieri sera riguarda il primo mese di rinnovo della misura di sostegno. L'importo, infatti, sarà dimezzato. Un mezzo passo indietro, quindi, rispetto alla decisione dello stesso governo di azzerare la sospensione. Insomma, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione era arrivata l'illusione di poter evitare il mese di stop prima del rinnovo, ma la marcia indietro sembra ora probabile.

