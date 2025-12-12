Le condizioni di pace si costruiscono anche con la Russia | cos’ha detto Crosetto intervistato da Travaglio alla festa di Atreju

In un’intervista a Travaglio durante la festa di Atreju, il ministro Crosetto sottolinea l'importanza di costruire condizioni di pace anche con la Russia. Pur evitando posizioni belliciste, evidenzia la necessità di essere pronti a difendersi in caso di escalation, ribadendo il ruolo di evitare conflitti e salvaguardare la sicurezza nazionale.

Si tira fuori dalla “ sbornia ” di prese di posizione belliciste (“penso che il mio compito sia quello di evitare la guerra, la morte, lo scontro”) ma sottolinea che il compito sia di “difenderci se qualcuno impazzisce”. Si dice “ deluso ” dal fatto che siano gli Usa a trattare una pace nel cuore dell’Europa. Sottolinea che mentre parla di pace Putin “ha tirato ieri sull’Ucraina 1200 missili”. A parlare è il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato alla festa di Atreju dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Un confronto serrato che ha toccato, oltre alla guerra in Ucraina, anche i temi del riarmo e della tragedia di Gaza. Ilfattoquotidiano.it

