Le collezioni etnografiche raccontano la storia di Anghiari | i nuovi allestimenti

Il 15 dicembre 2025, alle ore 11.30, presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere a Palazzo Taglieschi, saranno inaugurati i nuovi allestimenti delle collezioni etnografiche dedicati alle ceramiche tradizionali di Anghiari, offrendo al pubblico un viaggio nella storia e nelle tradizioni di questo incantevole borgo.

Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 11.30, nella Sala dell'Organo al primo piano di Palazzo Taglieschi - Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere, saranno presentati al pubblico i nuovi allestimenti dedicati alle ceramiche tradizionali anghiaresi nelle sale del Museo delle.

Le collezioni etnografiche

