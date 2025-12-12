Le Barbie diventano un caso politico | è polemica sulla mostra contro la violenza di genere

L'esposizione di cinquecento Barbie a Villa Borromeo, ad Arcore, ha suscitato un acceso dibattito politico. La mostra, pensata come un percorso visivo sull'evoluzione dei ruoli femminili e contro la violenza di genere, si è trasformata in un caso di polemiche, evidenziando le tensioni tra messaggio sociale e interpretazioni politiche.

Doveva essere una mostra quasi pop, anche se con un messaggio importante: cinquecento Barbie schierate ad Arcore, a Villa Borromeo, per raccontare l'evoluzione dei ruoli femminili e sostenere la battaglia contro la violenza di genere. Ma anche le bambole più famose del mondo sono diventate terreno di scontro. Perché quell'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono, secondo la sinistra ottiene l'effetto contrario. Da un lato per la destinazione del ricavato della manifestazione, che andrà a favore della Caritas e non di progetti a favore delle donne. E dall'altro perché la Barbie, secondo Sinistra Italiana, è " un modello di donna che è alla base della violenza di genere in quanto vista solo come 'un oggetto' da possedere".

