Le balle di Landini per giustificare lo sciopero

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Maurizio Landini, leader dei sindacati, che ha giustificato uno sciopero con argomentazioni spesso contestate e percepite come poco approfondite. Si esplorano le sue posizioni sulla politica economica e le implicazioni delle sue scelte comunicative nel contesto sociale e politico italiano.

È ufficiale: Maurizio Landini, ossia colui che da tempo prova a paralizzare l’Italia rivendicando fantasiose scelte di politica economica, parla di tasse e redditi senza sapere nulla di tasse e redditi. Pur di giustificare l’ennesima manifestazione a ridosso del fine settimana (senza weekend i cortei andrebbero deserti), in un’intervista concessa a Repubblica il segretario della Cgil spiega le ragioni dello sciopero di oggi con una serie di balle, inventando di sana pianta numeri a sostegno delle sue tesi. Cominciamo dalla magica soluzione con cui lui risolverebbe il problema delle risorse finanziarie per aumentare i redditi di lavoratori e pensionati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Le balle di Landini per giustificare lo sciopero

SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE, LANDINI: "UN VOTO AL GOVERNO? NON CLASSIFICATO" #MaurizioLandini da Palermo: "Governo racconta balle, manovra inadeguata" Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha partecipato a tr - facebook.com Vai su Facebook

"Shirley Landini" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Landini: “Sciopero politico per i 38 milioni di italiani vittime dell’austerità” - Il segretario generale della Cgil: “Chiediamo al governo di restituire 25 miliardi di tasse pagate in più da dipendenti e pensionati. Si legge su repubblica.it

Landini alla manifestazione della Cgil a Roma: «Sciopero? Non escludiamo nulla. Salvini racconta balle sulle pensioni» - Intanto oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che ... Lo riporta video.corriere.it