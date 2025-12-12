A metà ottobre, abbiamo inviato PEC a vari comuni campani per segnalare i nostri delegati territoriali. Tuttavia, l'assenza di risposte fa riflettere sulla scarsa attenzione delle amministrazioni pubbliche verso queste comunicazioni e, di conseguenza, sul loro impegno nel affrontare il tema del lavoro.

“Nella seconda metà di ottobre, intorno al 20 per essere precisi, abbiamo inviato una serie di PEC a diverse amministrazioni comunali campane per segnalare i nostri delegati sui territori. Abbiamo ritenuto utile poter rappresentare le istanze del comparto Formazione coadiuvando ogni singola amministrazione che, mostrando di avere a cuore il tema lavoro e occupazione, avesse . 2anews.it

“Le amministrazioni non guardano le PEC, come possiamo pretendere che abbiano a cuore il tema lavoro?” - "Nella seconda metà di ottobre, intorno al 20 per essere precisi, abbiamo inviato una serie di PEC a diverse amministrazioni comunali campane per ... napolivillage.com

PEC degli amministratori, scadenza il 31 dicembre 2025. Istruzioni e novità - Un adempimento sul quale incidono le ultime novità normative, per le quali però avanza la richiesta di correttivi Per la ... msn.com

#Lavoro e #formazione, la denuncia del #MLA: "Le amministrazioni non guardano le #PEC" - facebook.com facebook