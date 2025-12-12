Le agenzie di viaggio Usa sono una minaccia per i parlamentari Ue | la lettera dell’eurodeputato a Metsola

Un eurodeputato ha scritto a Metsola evidenziando come le agenzie di viaggio statunitensi rappresentino una minaccia per il Parlamento europeo, riflettendo le crescenti tensioni tra Europa e Stati Uniti nell'era di Donald Trump. La distanza tra i due blocchi si fa sempre più profonda, influenzando anche settori come quello turistico e delle politiche transatlantiche.

La distanza tra Europa e Stati Uniti, nell’era di Donald Trump, è sempre più siderale. Al punto che le agenzie di viaggio americane, nel Parlamento Ue, sono percepite come una minaccia. In una lettera alla presidente Roberta Metsola, l’eurodeputato austriaco Helmut Brandstätter chiede di revocare il mandato alla ditta Carlson Wagonlit Travel (CWT), della multinazionale a stelle e strisce American Express. Da quando si è aggiudicata l’appalto, la ditta organizza i viaggi degli ospiti, degli eletti e dello staff del Parlamento europeo. Ma dopo il caso di Francesca Albanese a novembre – denunciato dal M5s e raccontato da ilfattoquotidiano. Ilfattoquotidiano.it

