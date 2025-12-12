L’Avvocato era amato Elkann no Ed è il suo guaio Parla Carlo De Benedetti
Carlo De Benedetti analizza il recente passaggio della Repubblica nelle mani dei greci, evidenziando le differenze tra il legame affettivo con il passato e le sfide attuali. Con uno sguardo critico, il noto imprenditore riflette sulle dinamiche editoriali e sulla gestione di un patrimonio storico nel contesto contemporaneo.
“L'Avvocato era amato, Elkann no. Ed è il suo guaio”. Parla Carlo De Benedetti - “Elkann vende i giornali e lascia l’Italia, anche per tenersi lontano dai magistrati”, ci dice chi per ventidue anni è stato l'editore del gruppo Espresso ... Da ilfoglio.it