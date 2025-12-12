L'avventura di Valentino Rossi nel WEC è già finita | BMW lo taglia anche dal programma GT3
Dopo due stagioni nel FIA World Endurance Championship con BMW-WRT, l'avventura di Valentino Rossi nel WEC si conclude prematuramente. La casa tedesca ha deciso di interrompere il programma GT3, cancellando il progetto LMGT3 2026 e chiudendo anche le prospettive per la Hypercar, segnando la fine dell'esperienza del pilota italiano nel campionato.
