L'avventura di Valentino Rossi nel WEC è già finita | BMW lo taglia anche dal programma GT3

Fanpage.it | 12 dic 2025

Dopo due stagioni nel FIA World Endurance Championship con BMW-WRT, l'avventura di Valentino Rossi nel WEC si conclude prematuramente. La casa tedesca ha deciso di interrompere il programma GT3, cancellando il progetto LMGT3 2026 e chiudendo anche le prospettive per la Hypercar, segnando la fine dell'esperienza del pilota italiano nel campionato.

Dopo due stagioni nel FIA World Endurance Championship, Valentino Rossi esce dal progetto BMW-WRT: niente LMGT3 2026, cancellato il "46" e chiusa anche la porta Hypercar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

