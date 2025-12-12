Lavoro | nel terzo trimestre 2025 l’occupazione rallenta e cresce l’inattività
Nel terzo trimestre del 2025, il mercato del lavoro mostra segnali di rallentamento con una diminuzione dell’occupazione a termine e un aumento dell’inattività. Secondo i dati Istat, mentre il costo del lavoro e le ore lavorate crescono, si evidenziano cambiamenti nelle dinamiche occupazionali che riflettono un quadro complesso dell’economia italiana.
Istat: calano gli occupati a termine, salgono inattività e costo del lavoro mentre il sistema economico registra più ore lavorate. Nel terzo trimestre 2025 il mercato del lavoro italiano mostra segnali di rallentamento sul fronte dell’occupazione, mentre aumenta la pressione sul lato dell’inattività. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat, che fotografa un’economia in cui crescono le ore lavorate e migliorano alcuni indicatori produttivi, ma si indebolisce l’equilibrio tra occupati, disoccupati e inattivi. Ore lavorate in crescita, Pil stabile. L’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, aumenta dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 2% rispetto allo stesso trimestre del 2024. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
