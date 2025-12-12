Lavori sull' A26 una notte di chiusura tra Verbania e Ornavasso

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto dell'A26 tra Verbania e Ornavasso in direzione nord. Questa interruzione si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, garantendo la sicurezza e l'efficienza della viabilità sulla tratta.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26.Per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica verticale, infatti, dalle 22 di sabato 13 alle 6 di domenica 14 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra Verbania e Ornavasso, in direzione nord.In alternativa dopo l'uscita obbligatoria allo. Novaratoday.it Ancora chiusure sulla A26 tra Baveno e Gravellona Toce - Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, mercoledì 10, alle 6 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e l'allacciamento con ... novaratoday.it Chiuso per una notte tratto della A26 - Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Olimpia", dalle 22 di giovedì 27 alle 6 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra ... rainews.it SESTRIERE, CODE E DISAGI PER I LAVORI SULLA SP23: “IL SEMAFORO ASSURDO” https://www.valsusaoggi.it/sestriere-code-e-disagi-per-i-lavori-sulla-sp23-il-semaforo-assurdo/ #sestriere #disagi #code #lavori #sp #valsusaoggi #valledisusa #valsusa - facebook.com facebook ??Lavori sull'acquedotto di Castelfranco Piandiscò il 10 dicembre ow.ly/OQSQ50XCKlb #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com

Lavori e Chiusure || Autostrade - Tratti Chiusi in Liguria || A7 - A12 - A10 - A26

Video Lavori e Chiusure || Autostrade - Tratti Chiusi in Liguria || A7 - A12 - A10 - A26 Video Lavori e Chiusure || Autostrade - Tratti Chiusi in Liguria || A7 - A12 - A10 - A26