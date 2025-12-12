Lavori straordinari sui binari | cambia la circolazione dei treni

Dal 8 gennaio al 28 febbraio 2026, sono in programma lavori straordinari sui binari della linea storica Firenze-Arezzo, tra Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno, e nella stazione di San Giovanni Valdarno. Questi interventi mirano al rinnovo delle infrastrutture ferroviarie, comportando modifiche temporanee alla circolazione dei treni e possibili disagi per i pendolari.

Dall'8 gennaio al 28 febbraio 2026 sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea storica Firenze-Arezzo, tra Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno e nella stazione di San Giovanni Valdarno. I cantieri interesseranno in questa fase circa 30 chilometri di binario.

