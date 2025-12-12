Lavori sottopagati stipendi bassi e famiglie in difficoltà | Parma sempre più povera

12 dic 2025

Parma sta affrontando un crescente problema di povertà, con lavori sottopagati e stipendi insufficienti a sostenere le famiglie. Mentre le statistiche mostrano un aumento della popolazione, i residenti percepiscono una realtà ben diversa, fatta di difficoltà economiche e precarietà, che mette in discussione le narrative ufficiali di un’economia in crescita.

“Il Pd continua a raccontare una Parma ‘attrattiva’ perché aumentano le persone. Ma i parmigiani vedono altro. E il punto divergente è semplice: se aumentano le persone con grandi bisogni sociali, i servizi vanno sotto stress e assorbono le risorse del welfare. Non è un successo, è un problema. Parmatoday.it

