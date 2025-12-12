Lavori di ripresa frane approvato un nuovo piano di interventi da 190mila euro

Ferraratoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Copparo ha approvato un nuovo piano di interventi per la ripresa delle frane lungo i canali consortili, finanziato con 190mila euro. Questi lavori, realizzati in collaborazione con il Consorzio di Bonifica di Ferrara, mirano a consolidare le aree interessate e garantire la sicurezza del territorio.

Dalla Giunta comunale di Copparo è arrivato il via libera a nuovi interventi di ripresa frane lungo i canali consortili da realizzare nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara. La spesa complessiva prevista è di 190mila euro che saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Metropolitana di superficie: a primavera aprirà il cantiere

Video Metropolitana di superficie: a primavera aprirà il cantiere

Frana di Spriana, ripartono i lavori con Webuild - Entro la fine del mese sono previsti i lavori di impermeabilizzazione della galleria esistente con nuovi getti di calcestruzzo, mentre dal gennaio 2026 prenderà avvio lo scavo della nuova galleria di ... ilgiorno.it scrive

Lavori per 5 milioni su strade, ciclabili, frane : "Tanti cantieri verso la fine, presto altri al via" - Raffica di cantieri su frane, dissesti, piste ciclopedonali e nuove asfaltature a San Leo. Si legge su ilrestodelcarlino.it