Lavori di ripresa frane approvato un nuovo piano di interventi da 190mila euro

La Giunta comunale di Copparo ha approvato un nuovo piano di interventi per la ripresa delle frane lungo i canali consortili, finanziato con 190mila euro. Questi lavori, realizzati in collaborazione con il Consorzio di Bonifica di Ferrara, mirano a consolidare le aree interessate e garantire la sicurezza del territorio.

