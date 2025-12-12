Lavori di ripresa frane approvato un nuovo piano di interventi da 190mila euro
La Giunta comunale di Copparo ha approvato un nuovo piano di interventi per la ripresa delle frane lungo i canali consortili, finanziato con 190mila euro. Questi lavori, realizzati in collaborazione con il Consorzio di Bonifica di Ferrara, mirano a consolidare le aree interessate e garantire la sicurezza del territorio.
Dalla Giunta comunale di Copparo è arrivato il via libera a nuovi interventi di ripresa frane lungo i canali consortili da realizzare nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara. La spesa complessiva prevista è di 190mila euro che saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Metropolitana di superficie: a primavera aprirà il cantiere
Le modifiche alla viabilità dopo la ripresa dei lavori sulla tratta Palestro-Stesicoro - facebook.com Vai su Facebook
Frana di Spriana, ripartono i lavori con Webuild - Entro la fine del mese sono previsti i lavori di impermeabilizzazione della galleria esistente con nuovi getti di calcestruzzo, mentre dal gennaio 2026 prenderà avvio lo scavo della nuova galleria di ... ilgiorno.it scrive
Lavori per 5 milioni su strade, ciclabili, frane : "Tanti cantieri verso la fine, presto altri al via" - Raffica di cantieri su frane, dissesti, piste ciclopedonali e nuove asfaltature a San Leo. Si legge su ilrestodelcarlino.it