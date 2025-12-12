Lavori a Milano Certosa modifiche al collegamento ferroviario con Bergamo

Dal 16 al 24 dicembre e il 17 gennaio, sono previste modifiche al collegamento ferroviario tra Milano Certosa e Bergamo a causa di lavori. Durante questo periodo, i treni saranno sostituiti con autobus tra Milano Centrale e Milano Lambrate, garantendo comunque il servizio. Ecco le variazioni e le date interessate.

LE VARIAZIONI. Dal 16 al 20, il 23 e 24 dicembre e il 17 gennaio. Autobus sostitutivi tra Milano Centrale e Milano Lambrate. Ecodibergamo.it Lavori a Milano Certosa, modifiche al collegamento ferroviario con Bergamo - Bergamo, dal 16 al 20 e il 23 e 24 dicembre è cancellato e sostituito con bus 1201A sulla tratta Milano Centrale- ecodibergamo.it Lavori sulla A4 Milano-Brescia, chiudono due tratte: come cambia la viabilità - Nello specifico, saranno chiusi i tratti compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia e tra Monza e Milano, ... monzatoday.it Milano, i residenti di via Anfiteatro dopo lo stop ai lavori della Torre «Unico-Brera»: «Il palazzo sequestrato una beffa, o lo abbattono o lo terminino» - facebook.com facebook © Ecodibergamo.it - Lavori a Milano Certosa, modifiche al collegamento ferroviario con Bergamo

Lavori fra Rho e Milano Certosa, modifiche agli orari di alcune linee ferroviarie

Video Lavori fra Rho e Milano Certosa, modifiche agli orari di alcune linee ferroviarie Video Lavori fra Rho e Milano Certosa, modifiche agli orari di alcune linee ferroviarie