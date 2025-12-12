Lavoratrici e lavoratori in piazza con la Cgil | No al riarmo sì all' aumento di salari e pensioni

Lavoratrici e lavoratori di Parma e provincia sono scesi in piazza per partecipare allo sciopero generale indetto dalla Cgil. La manifestazione si è concentrata contro il riarmo e per chiedere un aumento di salari e pensioni, esprimendo così il loro disappunto e le richieste di un miglioramento delle condizioni economiche e sociali.

In piazza per lo sciopero generale, indetto dalla Cgil. Tantissime lavoratrici e lavoratori di Parma e provincia sono scesi in strada, a partire dalle ore 9.30 per partecipare al presidio indetto dal sindacato in piazza Garibaldi. “Anche a livello locale si guarda al dito e non alla luna, per i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Le lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione continuano ad essere vessati. Linee guida che invitano i dipendenti alla calma e al rispetto in caso di furto o aggressione, ma soprattutto alla “tutela del patrimonio”, che vale più della sicurezza e dei dirit - facebook.com Vai su Facebook

? Prosegue lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle #Fabbricerie, contratto applicato agli enti che custodiscono e preservano i monumenti più iconici dell’arte e dell’architettura italiana. Il comunicato: Vai su X

Il popolo della CGIL in piazza per i giovani e il lavoro

