Lautaro | Credo di non essere mai stato così forte Futuro? Non ho…
Lautaro Martinez riflette sul suo stato di forma attuale e sulla stagione dell'Inter, condividendo le proprie impressioni durante gli Awards di La Gazzetta dello Sport. Con un focus sul presente e un occhio al futuro, l'attaccante argentino analizza il momento della squadra e il proprio percorso professionale.
Lautaro. Lautaro Martinez, intervistato da La Gazzetta dello Sport durante gli Awards, ha analizzato il momento dell’ Inter e il proprio percorso personale. L’attaccante argentino ha spiegato di essere diverso dentro e fuori dal campo: “ Quando non lavoro sono una persona allegra. In campo però divento serio perché mi concentro “, ha raccontato, respingendo l’idea di essere costantemente nervoso. Il capitano nerazzurro ha poi ribadito la sua ossessione per la vittoria: “ Quando salgo sul pullman e fino a che non torno a casa io ho un solo obiettivo: vincere e fare il bene della squadra “. Il ko con il Liverpool, arrivato per un rigore contestato, ha complicato la corsa europea, ma Lautaro non cerca alibi: “ Siamo delusi ma non arrabbiati. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
